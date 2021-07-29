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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

Вакцинация быстрыми темпами - в Грузии мобилизуют допбригады медиков

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (639)
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Правительство готово оказать максимальную помощь клиникам, чтобы и дальше эффективно управлять эпидемиологической ситуацией, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии считает необходимым мобилизовать дополнительные площадки и бригады медиков для проведения процесса вакцинации еще более быстрыми темпами, заявил Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями сферы здравоохранения.

По словам премьера, важную роль в ускорении процесса вакцинации играет поддержка клиник. В ходе встречи одной из тем обсуждения стали имеющиеся в клиниках ресурсы по выделению дополнительных коек.

Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
© Sputnik / STRINGER
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Ираклий Гарибашвили отметил, что для эффективной борьбы с пандемией важна тесная координация между государством и сектором здравоохранения и правительство готово оказать максимальную помощь клиникам, чтобы и дальше эффективно управлять эпидемиологической ситуацией.

В начале июля эпидемиологи заговорили о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Общее число инфицированных превысило 413 тысяч человек. Только за минувшие сутки было зарегистрировано 2 796 новых случаев.

Массовая вакцинация населения в Грузии началась 5 июля. Страна располагает достаточным запасом вакцин нескольких наименований. К этому времени прививки от коронавируса сделали 432 795 человек, из них две полные дозы получили 144 222 гражданина.

Медики и политики в один голос призывают население вакцинироваться и соблюдать действующие регуляции.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (639)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Вакцинация, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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