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"Эта неделя решающая" – специалисты не исключают введения в Грузии новых ковид-ограничений

© photo: Sputnik / Miho Neiman
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (640)
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Суточный показатель инфицирования, по прогнозам медиков, будет расти и дальше, Грузия приближается к пику четверой волны коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Специалисты называют эту неделю решающей в плане вакцинации и инфицирования, и не исключают, что в стране возникнет необходимость введения новых ограничений.

По их словам, единственным средством борьбы с пандемией является вакцинация.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
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"Эта неделя решающая как в плане вакцинации, так в плане оценки степени инфицированных и прогноза последующих дней. Так что нужно больше иммунизированных, больше осторожности, носить маски, особенно в закрытом пространстве, и, что самое главное, мы должны забыть про вечеринки, свадьбы, поминки потому, что нахождение 2-3 людей, инфицированных дельта-штаммом в закрытом пространстве, достаточно для того, чтобы заразить десятки", – заявил меддиректор тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе.

Эксперты прогнозируют ухудшение эпидемиологической ситуации. По словам эпидемиолога Отара Чокошвили, тенденция роста числа инфицированных сохранится – страна еще не дошла до пика четвертой волны.

"Когда достигнем пика сложно сказать, но понадобится несколько недель. Если количество случаев будет быстро расти, положение уже очень усложнится. За этим может последовать увеличение смертности, и в таком случае страна окажется перед неизбежной необходимостью вновь ввести ограничения", – заявил Чокошвили.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
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В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 413 тысяч случаев инфицирования, более 379 тысяч выздоровели, 5 768 человек скончались.

Страна переживает тяжелую четвертую волну коронавируса. Несмотря на то, что это еще не пик, суточный показатель инфицирования уже больше, чем это было на пике третьей волны. Эпидемиологи связывают такой рост инфицирования с распространением новых штаммов коронавируса. На сегодняшний день в Грузии встречаются индийский штамм, британский и дельта-плюс. Специалисты ожидают, что индийский штамм в августе полностью заменит британский.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (640)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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