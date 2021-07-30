Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2712

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, выздоровели за сутки 1 561 человек, а с начала пандемии – 381 246

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 712. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 416 338 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 561 человек, а с начала пандемии – 381 246. Скончались 5 793.

За сутки сделано 39 126 тестов, в том числе 21 775 на антиген и 17 351 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,93%, за последние 14 дней – 6,59%, за последние семь дней – 7,09%.

Прививки сделали 464 875 человек, в том числе за последние сутки – 14 738.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 5 547, в ковид-гостиницах – 1 963.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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