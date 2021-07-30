12:46 30 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7043
  • 100 RUB4.2641
  • USD3.1197
Поиск
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2712

MIGUEL RIOPA
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (642)
362 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251716448.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210730/252460739/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2712-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, выздоровели за сутки 1 561 человек, а с начала пандемии – 381 246

ТБИЛИСИ,  30 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 712. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 416 338 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
Вакцинация быстрыми темпами - в Грузии мобилизуют допбригады медиков

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 561 человек, а с начала пандемии – 381 246. Скончались 5 793.

За сутки сделано 39 126 тестов, в том числе 21 775 на антиген и 17 351 ПЦР-тест.

Показатель инфицирования: за сутки – 6,93%, за последние 14 дней – 6,59%, за последние семь дней – 7,09%.

Прививки сделали 464 875 человек, в том числе за последние сутки – 14 738.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 5 547, в ковид-гостиницах – 1 963.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (642)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться