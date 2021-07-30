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Батумская республиканская больница, Аджария

COVID-статистика Грузии – число инфицированных намного превышает выздоровевших

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (642)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210730/252461021/COVID-statistika-Gruzii--chislo-infitsirovannykh-namnogo-prevyshaet-vyzdorovevshikh.html

Стремительно растет число инфицированных коронавирусом в Аджарии, где в разгаре курортный сезон, но "красной зоной" по-прежнему остается Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 39 126 тестов на коронавирус: 21 775 – на антиген, 17 351 – ПЦР-тест и выявлено 2 712 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 416 338 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 561 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 381 246 пациентов.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 25 человек, а с начала пандемии – 5 793.

Из 2 712 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 243, Аджарии – 419, Имерети – 273, Квемо Картли – 149, Шида Картли – 102, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 142, Кахети – 175, Мцхета-Мтианети – 75, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.

На данный момент в Грузии 29 273 активных случая, из них 5 547 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 076 пациентов тяжелое, из них 226 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 963 пациента находятся в ковид-гостиницах. 21 763 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 54 человек, а в самоизоляции – 20 035.

Показатель положительности по данным на 29 июля составляет 6,93%, за две недели – 6,59%, за семь дней – 7,09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (642)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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