COVID-статистика Грузии – число инфицированных намного превышает выздоровевших

Стремительно растет число инфицированных коронавирусом в Аджарии, где в разгаре курортный сезон, но "красной зоной" по-прежнему остается Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 39 126 тестов на коронавирус: 21 775 – на антиген, 17 351 – ПЦР-тест и выявлено 2 712 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 416 338 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 561 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 381 246 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 25 человек, а с начала пандемии – 5 793.

Из 2 712 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 243, Аджарии – 419, Имерети – 273, Квемо Картли – 149, Шида Картли – 102, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 142, Кахети – 175, Мцхета-Мтианети – 75, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.

На данный момент в Грузии 29 273 активных случая, из них 5 547 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 076 пациентов тяжелое, из них 226 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 963 пациента находятся в ковид-гостиницах. 21 763 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 54 человек, а в самоизоляции – 20 035.

Показатель положительности по данным на 29 июля составляет 6,93%, за две недели – 6,59%, за семь дней – 7,09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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