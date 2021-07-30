От дошкольного образования до адронной терапии – что в планах Минобразования Грузии

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, представляя десятилетний план действий своего ведомства, рассказал об основных направлениях, по которым будут развиваться система образования и наука

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Основные направления и приоритеты развития образования и науки на ближайшие десять лет представит министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

На презентации десятилетнего плана министр рассказал, как обеспечить доступ к качественному образованию с помощью программ, разработанных ведомством.

Дошкольное и общее образование

Минобразования на этом этапе внедряет билингвальное образования, что должно помочь создать образовательную среду, нужную для этнических меньшинств.

Чхенкели выделил роль учителей в воспитании будущего поколения и отметил, что одним из главных приоритетов министерства является содействие повышению квалификации педагогов. С этой целью начат процесс пересмотра схемы профразвития учителей, в который активно будут включены и сами педагоги.

Развитие школьной культуры и среды в улучшении академических результатов учащихся, является еще одним важным направлением, считает Чхенкели. По его словам, министерство активно работает над разработкой новой модели управления школами и усиления ресурс-центров.

"Разрабатывается новая модель управления школами. В частности, разрабатывается модель дифференцированного управления, которая подразумевает усиление общеобразовательных учреждений и предоставлении им большей автономии. Учтен поэтапный рост зарплат администрации школ", – заявил Чхенкели.

По его словам, для создания современной учебной среды в школах интенсивно идет процесс внедрения национального учебного плана третьего поколения с учетом эстонского и финского опыта. Он подразумевает изменение в методологии обучения и содействие развитию комплексного и критического мышления у детей.

Министр также коснулся темы улучшения инфраструктуры общеобразовательных учреждений. По его словам, с 2012 года по сей день построено 174 школы, полностью отремонтированы 257 школ. Ремонтно-строительные работы продолжаются, и к 2026 году в масштабах Грузии все школы будут инфраструктурно исправны. К 2026 году также во всех школах завершится процесс интернетизации и материально-технического оснащения. В школах также будет современная спортивная инфраструктура, что поможет внедрить здоровый образ жизни среди молодежи.

"Процесс реформирования общего образования приходит в полное соответствие с новым стандартом авторизации школ. Впервые в истории грузинского образования все школы пройдут авторизацию. Процесс будет завершен до начала 2026-2027 учебного года", – подчеркнул Чхенкели.

По словам Чхенкели, для осуществления реформы общего образования в течение последующих лет значительно возрастет финансирование сферы, и в 2030 году бюджет общего образования превысит 2 миллиарда 230 миллионов лари (719 миллионов долларов).

Профобразование – планы

Минобразования придает большое значение подготовке кадров квалифицированных рабочих, удовлетворяющих требованиям рынка труда. По словам Чхенкели, планируется развивать сеть частных и государственных профессиональных учреждений, чтобы к 2032 году можно было готовить сто тысяч специалистов разного профиля высокого класса.

Чхенкели также отметил, что успешно внедряется соответствующий стандарт индикаторов EQAVET (Сеть европейского качества профобразования), который был утвержден в 2020 году. Через шесть лет все училища будут функционировать в соответствии с новым стандартом, что укрепит международные связи и поможет признанию на международном уровне национальных квалификаций.

Минобразования планирует поощрять совместные с иностранными училищами программы, привлечь иностранных студентов, в училищах появятся центры иностранных языков. Программы по обмену будут предложены как студентам, так и преподавателям.

Чхенкели отметил, что с 2021 года Грузия смогла внедрить беспрецедентную инновационную модель управления. С помощью партнерства частного и госсектаров основано агентство профнавыков, которым вместе с представителями госсектора управляет семь крупных объединений работодателей.

Согласно десятилетнему плану Минобразования, бюджет профобразования к 2030 году достигнет 730 миллионов лари (235,4 миллиона долларов).

Высшее образование

Гармонизация с европейскими стандартами качества высшего образования и содействие подготовке конкурентоспособных кадров – главные цели ведомства в сфере высшего образования.

По словам Чхенкели, ведомство намерено поддержать инклюзивное образование, развивать учебную среду, которая будет адаптирована на специальные образовательные нужды, произойдет оснащение университетов адаптированными учебными материалами, спецтехникой и ресурсами.

Еще одной задачей министерства в этом направлении является формирование модели эффективного финансирования высшего образования и системы управления.

На данный момент министерство образования вместе со Всемирным банком работает над новой моделью финансирования вузов. В результате внедрения новой модели университеты смогут запланировать направления стратегического развития, модернизовать учебные лаборатории и программы, финансировать научные исследования и повышать зарплаты персоналу.

Министр считает, что в результате осуществления реформы у страны будет еще более усовершенствованная система высшего образования. А для осуществления плана будет увеличиваться бюджет высшего образования, который к 2030 году достигнет 270 миллионов лари (87 миллионов долларов).

Наука и Грузия

Поддержка науки и ее усиление – еще один приоритет министерства образования и науки Грузии. По словам Чхенкели, в формате Совета исследований и инноваций, существующего при премьер-министре Грузии будут определены приоритеты научной сферы.

"Наша цель содействовать ведению исследований лучшего качества, ориентированных на результат. С этой целью повышен и будет повышаться объем грантового финансирования Национального научного фонда Грузии имени Руставели, будут расширены программы долгосрочных целевых научных исследований", – заявил Чхенкели.

По словам Чхенкели, ведомство планирует внедрить европейскую модель менеджмента и администрирования науки. Министр также обещал поэтапно повысить зарплату ученых.

Во время своего выступления Чхенкели отметил, что министерство будет поддерживать политику развития открытой науки. Это, по его мнению, повысит показатель успеха в международных научных грантовых конкурсах грузинских исследователей.

Министр сообщил, что начато создание сети университетских научных грантовых офисов во всех университетах. Грантовые офисы помогут грузинским ученым создать и осуществить научные проекты с помощью сотрудничества с ведущими европейскими исследовательскими институтами.

В планах ведомства на десять лет и немало инфраструктурных проектов. Будут созданы новые научные лаборатории международного стандарта, ежегодное финансирование инфраструктурных проектов к 2030 году достигнет 30 миллионов лари (10 миллионов долларов), а общий бюджет, выделенный на науку, составит 243 миллиона лари (78,3 миллиона долларов).

Центр адронной терапии

На презентации десятилетнего плана действий ведомства Чхенкели также коснулся мегапроекта и тех перспектив, которые есть у Кутаисского международного университета (Имерети). По его словам, через несколько лет Кутаиси станет региональным центром образования и науки, соответствующий европейским стандартам.

В академической жизни университета вместе с грузинскими специалистами включены известные иностранные профессора, число которых будет расти поэтапно.

Чхенкели отметил, что на базе университета будет создан Центр адронной терапии. В нем будут размещены два циклотрона. Один циклотрон будет направлен на лечение опухолевых заболеваний. Лечение будет возможно с помощью ультрасовременного метода – протонной терапии. Это форма лучевой терапии, которая борется только с поврежденными клетками, а здоровые клетки остаются невредимыми. Второй циклотрон будет предназначен для научно-исследовательского процесса в медицине и ядерной физике. Исследования вместе с грузинскими учеными проведут известные иностранные ученые.

"Я лично встретился с ведущими исследователями мира в области онкологии и протонной терапии. Они уже выразили готовность вести научно-исследовательскую работу вместе с грузинскими учеными в Кутаиси. Соответственно, центр адронной терапии станет научным очагом мирового значения", – заявил Чхенкели.

На презентации десятилетнего плана министерства образования и науки Грузии присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили, другие члены правительства, а также представители дипломатического корпуса.

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