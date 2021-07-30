Очередная партия вакцины Pfizer будет доставлена в Грузию 31 июля

По решению Совета иммунизации, вакцинация препаратом Pfizer будет проводиться не только в клиниках, но и в амбулаторных медучреждениях

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Очередная партия вакцины Pfizer – 168 тысяч доз - будет доставлена в Грузию 31 июля, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.

Он призвал население активно вакцинироваться и соблюдать все рекомендации.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что привиться препаратом Pfizer помимо клиник можно будет и в амбулаторных учреждениях. Данное решение принято с учетом запасов вакцины, обретенного опыта и с учетом побочных реакций после прививок, которые оказались минимальными, отметила она.

По словам Габуния, порядка cеми медучреждений выразили готовность включиться в программу вакцинации Pfizer. Совет иммунизации рассмотрел вопрос активизации процесса вакцинации в селах. Районные медцентры получили задание вакцинировать сельское население. Для них выделены вакцины Sinovac и Sinopharm.

Медцентры будут функционировать в 66 районах.

Габуния также сообщила, что во время вакцинации лиц с 16 до 18 лет препаратом Pfizer не зафиксировано серьезных оcложнений и проблем.

"Процесс уже начат. Несколько десятков уже вакцинированы, в том числе и студенты. Было около 20 студентов, которые уезжали из страны, и они привились Pfizer. Этот процесс продолжается без всяких осложнений и проблем", - отметила Габуния.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация лиц с 16 лет препаратом Pfizer. Что же касается лиц с 18 лет, то они могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm и Sinovac. Лица старше 45 лет могут выбрать Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm или Sinovac.

Грузия на данный момент ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию. В случае рекомендации ВОЗ, Грузия готова начать вакцинировать граждан с 12 лет препаратом Pfizer.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцинировались 464 875 человек, из них две полные дозы получили 153 128 граждан.

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