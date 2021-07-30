17:54 30 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7043
  • 100 RUB4.2641
  • USD3.1197
Поиск
Тбилисская республиканская больница

Во дворах тбилисских клиник устанавливают палатки - зачем?

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1981)
19701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1e/252464211.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210730/252464263/Vo-dvorakh-tbilisskikh-klinik-ustanavlivayut-palatki---zachem-.html

Палатки во дворах клиник станут своеобразным "залом ожидания" для тех, кто пришел на вакцинацию без регистрации, и где в случае непогоды можно будет ждать своей очереди

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Во дворе Тбилисской республиканской больницы, а также клиники имени Бочоришвили устанавливают палатки - это пространства ожидания для тех, кто пришел на вакцинацию без регистрации, пояснила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"Если будет непогода, например дождь, граждане, которые пришли без регистрации, смогут укрыться в палатке в ожидании своей очереди. Это решение принято в связи ожидаемым потоком желающих вакцинироваться", - заявила Габуния.

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
Вакцинация быстрыми темпами - в Грузии мобилизуют допбригады медиков

Совет иммунизации Грузии решил, что во всех клиниках, в которых проходит вакцинация, должен быть виртуальный кабинет, куда можно прийти без регистрации и сделать прививку любой вакциной.

Габуния также отметила, что обустройство большого центра вакцинации в университетском пространстве даст возможность выделить отдельный уголок для педагогов, чтобы они без всяких препятствий могли сделать вакцину без предварительной регистрации.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцинировались 464 875 человек, из них две полные дозы получили 153 128 граждан.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1981)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
Что в Грузии думают о возвращении российских туристов и политике - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться