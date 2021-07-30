Во дворах тбилисских клиник устанавливают палатки - зачем?

Палатки во дворах клиник станут своеобразным "залом ожидания" для тех, кто пришел на вакцинацию без регистрации, и где в случае непогоды можно будет ждать своей очереди

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Во дворе Тбилисской республиканской больницы, а также клиники имени Бочоришвили устанавливают палатки - это пространства ожидания для тех, кто пришел на вакцинацию без регистрации, пояснила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

"Если будет непогода, например дождь, граждане, которые пришли без регистрации, смогут укрыться в палатке в ожидании своей очереди. Это решение принято в связи ожидаемым потоком желающих вакцинироваться", - заявила Габуния.

Совет иммунизации Грузии решил, что во всех клиниках, в которых проходит вакцинация, должен быть виртуальный кабинет, куда можно прийти без регистрации и сделать прививку любой вакциной.

Габуния также отметила, что обустройство большого центра вакцинации в университетском пространстве даст возможность выделить отдельный уголок для педагогов, чтобы они без всяких препятствий могли сделать вакцину без предварительной регистрации.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцинировались 464 875 человек, из них две полные дозы получили 153 128 граждан.

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