Если первая доза вакцины от коронавируса вызвала аллергию, альтернатива - другой препарат

Сильная аллергическая реакция в процессе вакцинации в Грузии была зафиксирована только у двух-трех человек, а осложнение в виде тромбоэмболии ни разу

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. В случае серьезной аллергической реакции после первой дозы вакцины против коронавируса, вторую инъекцию допустимо сделать другим препаратом, заявил профессор, руководитель национальной группы технической группы иммунизации Иване Чхаидзе.

По его словам, после того как группа иммунизации, которая оценивает побочные реакции, изучит конкретный случай в случае проявления серьезной аллергической реакции, предложит вторую дозу другой вакциной.

"Решение группа технических советников иммунизации приняла вчера, сегодня совет иммунизации поддержал его", - заявил Чхаидзе.

По словам аллерголога-иммунолога Бидзины Кулумбегова, сильная аллергическая реакция после вакцинации в Грузии была зафиксирована у 2-3 человек. Что касается такого осложнения, как тромбоэмболия, она ни у кого не проявлялась.

"Альтернативой всегда является вакцина другой группы. Например, если есть реакция на Pfizer, можем предложить инактивированную вакцину или AstraZeneca. Если есть реакция на инактивированную вакцину, можем предложить Pfizer или AstraZeneca", - заявил Кулумбегов.

По его словам, речь идет только об острой системной аллергической реакции – анафилактическом шоке. Другие случаи не рассматриваются, отметил Кулумбегов.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, вакцинировались 464 875 человек, из них две полные дозы получили 153 128 граждан.

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