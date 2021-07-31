Премьер-министр Грузии призвал студентов возвращаться на родину после учебы за границей

Глава правительства подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы помочь студентам реализовать полученные знания

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к молодежи, призвав вернуться на родину после окончания учебы за границей, так как страна принадлежит следующему поколению.

Глава правительства отметил, что после развала Советского Союза многие молодые люди уехали за границу, что для страны стало большой потерей, так как их потенциал не используется для усиления Грузии.

"Для меня это очень печально и трагично, потому что мы пережили много катаклизмов за последние 30 лет, мы совершили много ошибок. Когда распался Советский Союз, и страна обрела независимость, многие из молодых, талантливых ученых и специалистов уехали за границу. Это большая потеря для нас, и я бы сказал, это трагедия, потому что их потенциал не используется для укрепления нашей страны. Поэтому то, что вы возвращаетесь в Грузию, – очень большое событие, и я очень рад", – сказал премьер-министр, выступая перед выпускниками Международного образовательного центра.

Гарибашвили также подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы помочь студентам реализовать полученные знания.

"Мы должны максимально открывать двери для нашей талантливой молодежи. Я обещаю уделить особое внимание тому, чтобы ваши таланты были оценены должным образом и ваши знания получили должное признание", – заключил он.

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