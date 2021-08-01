COVID-статистика за сутки: главное о коронавирусе в Грузии

На данный момент в Грузии 31 597 активных случаев, из них 5 881 человек нуждается в стационарном лечении, состояние 1 139 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 31 806 тестов на коронавирус и выявлено 2 654 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 422 158 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 319 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 384 712 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 человека, а с начала пандемии – 5 853.

Из 2 654 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 196. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: