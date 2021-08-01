COVID-статистика за сутки: главное о коронавирусе в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 31 806 тестов на коронавирус и выявлено 2 654 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 422 158 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 319 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 384 712 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 33 человека, а с начала пандемии – 5 853.
Из 2 654 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 196. Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|443
|Имерети
|322
|Самегрело - Земо Сванети
|163
|Кахети
|157
|Квемо Картли
|111
|Шида Картли
|95
|Гурия
|70
|Мцхета-Мтианети
|51
|Самцхе-Джавахети
|34
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|12
На данный момент в Грузии 31 597 активных случаев, из них 5 881 человек нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 139 пациентов тяжелое, из них 231 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 038 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 23 655 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 54 человека, а в самоизоляции – 23 678.Показатель положительности по данным на 31 июля составляет 8, 34%, за две недели – 6,95 %, за семь дней – 7,57%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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