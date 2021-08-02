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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Инфекционист: жители Грузии неправильно поняло снятие ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (649)
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Ограничения, мешавшие нормальной жизни людей, сняли, но ношение масок в общественных местах никто не отменял

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. В Грузии были сняты ограничения, мешающие нормальной жизни людей, но не обязательства, сказал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, одной из причин увеличения числа случаев коронавируса являются распространение "дельта" штамма.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Доказано, что "дельта" штамм легче передается и быстро распространяется. Доказано, что он вызывает более тяжелые случаи заболевания и почти вдвое увеличивает количество госпитализаций и смертность", - сказал Церцвадзе журналистам.

Как считает инфекционист, вторая причина состоит в том, что население неправильно поняло снятие введенных ограничений.

"Считалось, что ограничения, которые были особенно болезненными для бизнеса и экономики, были сняты, а значит, сняты все обязательства. Это самая большая ошибка. Обязательства не сняли, ограничения, мешавшие нормальной жизни людей, сняли, но ношение масок в закрытых и открытых пространствах, в общественных местах никто не отменял", - сказал Церцвадзе.

вакцина Pfizer
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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Он еще раp обратился к населению и призвал воздержаться от массовых собраний на какое-то время.

По его словам, сектор здравоохранения пока справляется с возрастающими нагрузками и управляет потоком пациентов.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 419 534 случая инфицирования, побороть инфекцию сумели 382 393 пациента, скончались – 5 820.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (649)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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