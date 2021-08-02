Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1655

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, выздоровели за сутки 2 286 человек, а с начала пандемии – 386 998

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 655. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 423 843 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 286 человек, а с начала пандемии – 386 998. Скончались 5 876.

За сутки сделано 20 661 тест, в том числе 10 041 на антиген и 10 620 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,01%, за последние 14 дней – 7,08%, за последние семь дней – 7,68%.

Прививки сделали 506 780 человек, в том числе за последние сутки – 11 126.

В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 6 082 , в ковид-гостиницах – 2 228.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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