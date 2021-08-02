COVID-статистика Грузии – число жертв продолжает расти

К этому времени в клиниках Грузии 1 214 тяжелых пациентов, из них 243 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 20 661 тест на коронавирус: 10 041– на антиген, 10 620 – ПЦР-тестов и выявлено 1 655 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 423 843 случая инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 286 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 386 998 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 23 человек, а с начала пандемии – 5 876.

Из 1 655 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 701, Аджарии – 392, Имерети – 130, Квемо Картли – 85, Шида Картли – 50, Гурии – 31, Самегрело - Земо Сванети – 101, Кахети – 87, Мцхета-Мтианети – 29, Самцхе-Джавахети – 43, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 30 943 активных случая, из них 6 082 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 214 пациентов тяжелое, из них 243 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 228 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 22 633 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остается 55 человек, а в самоизоляции – 22 171.

Показатель положительности по данным на 1 августа составляет 8,01%, за две недели – 7,08%, за семь дней – 7,68%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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