Премьер Грузии еще раз призвал население к вакцинации против коронавируса

В Грузии создан запас из двух миллионов доз вакцины, что обеспечить бесперебойный процесс иммунизации населения

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще раз призвал граждан активно включиться в процесс вакцинации против коронавируса.

Как заявил Гарибашвили на заседании правительства в понедельник, на данный момент в стране более двух миллионов доз вакцины против коронавируса.

"Я хочу воспользоваться случаем и еще раз призвать население своевременно сделать прививки. Мы уже максимально расширили ареал вакцинации, добавляем пункты вакцинации. Вакцины поэтапно будут доставлены во всех муниципалитеты и села. Конечно, нужна правильная коммуникация. Мы должны объяснить населению, что это абсолютно безопасно. Я хочу повторить то, что сказал на прошлой неделе, – мы должны верить ученым, а не каким-то дезинформаторам, которые распространяют тысячу ложных слухов", – заявил Гарибашвили.

За последние сутки вакцину против коронавируса сделали 11 126 граждан Грузии. Всего же к этому времени прививки сделали 506 780 человек.

С начала пандемии в Грузии выявили более 423 тысяч случаев коронавируса, более 386 тысяч выздоровели, 5 876 скончались.

Ранее, главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что межведомственный координационный совет рассмотрит вопрос поощрения граждан, вакцинированных двумя дозами. По его словам, не исключено, что учреждения, в которых все сотрудники будут вакцинированы двумя дозами, получат так называемый "зеленый статус".

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