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Единые национальные экзамены в Грузии. Абитуриенты и их родители

ЕНЭ в Грузии сдал 201 инфицированный коронавирусом абитуриент

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (600)
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Первые результаты Единых национальных экзаменов по грузинскому языку и литературе стали известны 2 августа

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В Грузии Единые национальные экзамены 2021 года сдал 201 инфицированный коронавирусом абитуриент, заявила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софио Горгодзе.

По ее словам, ЕНЭ 2021 года отличались особенно длительным экзаменационным процессом, поскольку, исходя из пандемии, было проведено 47 сессий, из них 34 были основными, а 13 – дополнительными, специально добавленными для инфицированных абитуриентов.

Национальный центр экзаменов. Абитуриенты и их родители в очереди
© Sputnik / Natia Kvartskhava
На отдельную сессию ЕНЭ в Грузии уже зарегистрировано 20 абитуриентов с коронавирусом

"Сегодня завершились экзамены для инфицированных абитуриентов. Национальные экзамены начались 1 июля и продлились до 2 августа включительно. Можно сказать, что это был самый длительный экзаменационный процесс для абитуриентов в течение этих лет, и, конечно, это было связано с пандемией, поскольку нам впервые в этом году пришлось провести дополнительные сессии", - заявила Горгодзе.

Что касается явки, то в среднем 94% абитуриентов явились на разные экзамены. Всего было зафиксировано около 70 фактов опоздания и единичные случаи снятия абитуриентов с экзаменационного процесса из-за использования вспомогательного материала.

Объявление результатов ЕНЭ началось со 2 августа с грузинского языка и литературы. Узнать о результатах абитуриенты могут как на сайте центра, так и посредством смс-сообщения. Для этого, абитуриент должен отправить свой экзаменационный идентификационный номер на номер 93333. По словам Горгодзе, на объявление результатов экзаменов по всем предметам уйдет приблизительно неделя. После этого у абитуриентов будет три дня, чтобы обжаловать результаты конкретного экзамена.

Абитуриенты, у которых в период Единых национальных экзаменов выявили коронавирус, сдавали экзамены по специально составленному расписанию.

ЕНЭ в Грузии сдают 20 осужденных
photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
ЕНЭ в Грузии сдают более 20 осужденных

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разработал условия работы персонала, безопасной обработки работ абитуриентов, уборки и дезинфекции экзаменационных центров, туалетов.

Как и в прошлом году, в этом году также были выделены карантинные пространства для тех абитуриентов, у которых была температура 37 градусов или выше, но не был выявлен коронавирус.

Единые национальные экзамены 2021 года прошли в 25 экзаменационных центрах Грузии. В этом году экзамены сдавали 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являлись абитуриентами.

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Темы:
Образование в Грузии (600)
Теги:
Грузия, ЕНЭ, Коронавирус COVID-2019

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