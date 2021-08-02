Я прошу Господа, чтобы храм любви в нас не опустел - Патриарх

В День поминовения Святого Ильи Пророка с именинами Патриарха-Католикоса всея Грузии Илию II пришли поздравить члены Священного Синода, духовенство и представители общественности

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Патриарх Всея Грузии обратился к членам Священного Синода, духовенству, монахам и верующим, прибывшим поздравить его по случаю именин - Дня пророка Ильи или, как его принято называть, святого Ильи Праведного.

По православному церковному календарю 2 августа отмечают День поминовения Святого Ильи – одного из величайших пророков и первого девственника Ветхого Завета.

Патриарх поблагодарил собравшихся и благословил их.

"Я счастлив, что вы сегодня здесь. Да пребудут с вами молитвы и благословения святого Ильи Пророка и святого Ильи Праведного. Бог есть любовь. В одном стихотворении о любви говорится: "Храм любви опустел". Я прошу Господа, чтобы храм любви в нас не опустел. Да Благословит вас Господь. С нами Всевышний!" - сказал Патриарх.

Пророк Илия — один из самых известных святых в истории человечества, которого почитают не только в христиане и иудеи, но и в поздних протестантских сектах и исламе — следы образа Святого присутствуют даже в языческих религиях.

Несмотря на свою суровость пророк Илия высокопочитаем среди всех Святых – он суров к грешникам и щедр к праведникам, охраняет исполнение человеческих и божьих законов.

Святого Илью считают повелителем молний — после принятия христианства на Руси образ пророка заменил бога-громовержца Перуна, которого почитали древние славяне. Поэтому с этим днем в народе связано много обычаев, поверий и примет.

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