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Ваккцинация препаратом Pfizer

Из вакцин в Грузии больше всего доверяют Pfizer – опрос

© REUTERS / KAMIL KRZACZYNSKI
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (652)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210803/252487521/Iz-vaktsin-v-Gruzii-bolshe-vsego-doveryayut-Pfizer---opros.html

Исследование общественного мнения IRI провел в десяти регионах Грузии с 15 по 30 июня, опросив 1 500 человек

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Самая популярная вакцина от коронавируса на сегодняшний день в Грузии – это Pfizer.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), этой вакцине доверяют 25% опрошенных. 8% выбирают Sinopharm, 7% – Astrazeneca и 4% – Sinovac. 27% респондентов затруднились с ответом.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Полный курс вакцинации в Грузии прошли более 160 тысяч человек

При этом 18% опрошенных готовы немедленно сделать прививки, 19% – по прошествии определенного времени. Еще 7% заявили, что сделают прививку только в том случае, если их к этому обяжет закон.

Опрос общественного мнения проводился в десяти регионах Грузии. Всего было опрошено 1 500 граждан.

Исследование проводилось в период с 15 по 30 июня.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (652)
Теги:
Грузия, Опрос, Вакцинация

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