Из вакцин в Грузии больше всего доверяют Pfizer – опрос

Исследование общественного мнения IRI провел в десяти регионах Грузии с 15 по 30 июня, опросив 1 500 человек

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Самая популярная вакцина от коронавируса на сегодняшний день в Грузии – это Pfizer.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный Международным республиканским институтом (IRI), этой вакцине доверяют 25% опрошенных. 8% выбирают Sinopharm, 7% – Astrazeneca и 4% – Sinovac. 27% респондентов затруднились с ответом.

При этом 18% опрошенных готовы немедленно сделать прививки, 19% – по прошествии определенного времени. Еще 7% заявили, что сделают прививку только в том случае, если их к этому обяжет закон.

Опрос общественного мнения проводился в десяти регионах Грузии. Всего было опрошено 1 500 граждан.

Исследование проводилось в период с 15 по 30 июня.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.