Антирекорд в Грузии – за сутки выявлено 4827 новых инфицированных коронавирусом

За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, выздоровели за сутки 1 895 человек, а с начала пандемии – 388 893

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 827. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 428 670 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 895 человек, а с начала пандемии – 388 893. Скончались 5 910.

За сутки сделано 43 932 теста, в том числе 15 258 на антиген и 28 674 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,99%, за последние 14 дней – 7,41%, за последние семь дней – 8,08%.

Прививки сделали 523 466 человек, в том числе за последние сутки – 16 677.

В карантине в данное время находятся 55 человек, в стационарах – 6 045, в ковид-гостиницах - 2 173.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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