COVID-статистика Грузии – за последние сутки установлен антирекорд по инфицированным

На данный момент в Грузии 33 841 активный случай, 1 227 пациентов считаются тяжелыми, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 43 932 теста на коронавирус: 15 258 – на антиген, 28 674 – ПЦР-теста и выявлено 4 827 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 428 670 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 895 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 388 893 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 5 910.

Из 4 827 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 2 297, Аджарии – 634, Имерети – 494, Квемо Картли – 253, Шида Картли – 262, Гурии – 100, Самегрело - Земо Сванети – 224, Кахети – 323, Мцхета-Мтианети – 323, Самцхе-Джавахети – 47, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.

На данный момент в Грузии 33 841 активный случай, из них 6 045 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 227 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 173 пациента находятся в ковид-гостиницах. 25 623 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 55 человек, а в самоизоляции – 24 246.

Показатель положительности по данным на 2 августа составляет 10,99%, за две недели – 7,41%, за семь дней – 8,08%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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