Что мы едим? – в молочных продуктах выявили растительные жиры

Инспекторами Национального агентства продовольствия Грузии на экспертизу были взяты 96 образцов молочной продукции, растительные жиры оказались только в восьми из них

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В восьми образцах молочных продуктов, продаваемых в Грузии, специалисты выявили растительные жиры, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.

Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии взяли образцы молочных продуктов разных наименований и отправили в гослабораторию сельского хозяйства с целью выявления растительных жиров. В результате лабораторного исследования 96 образцов растительные жиры были обнаружены в восьми из них. На экспертизу были взяты образцы сулгуни, сыра имерули и кархнули, сметаны, творога, мацони.

Растительные жиры были найдены в молочных продуктах, продаваемых в Болниси (Квемо Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Батуми и Тбилиси.

Реализаторы молочной продукции, содержащей растительные жиры, были оштрафованы. Инспекторы обязали их изъять продукцию из реализации.

Согласно техническому регламенту о молоке и молочных продуктах, который вступил в силу с августа 2015 года, недопустимо, чтобы молочные продукты (мацони, сметана, творог, сыр, масло и так далее) содержали растительные жиры или другие смешанные жиры.

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