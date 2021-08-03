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Завод по производству молока

Что мы едим? – в молочных продуктах выявили растительные жиры

© photo: Sputnik / Varvara Hertier
Общество
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Инспекторами Национального агентства продовольствия Грузии на экспертизу были взяты 96 образцов молочной продукции, растительные жиры оказались только в восьми из них

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В восьми образцах молочных продуктов, продаваемых в Грузии, специалисты выявили растительные жиры, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.

Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии взяли образцы молочных продуктов разных наименований и отправили в гослабораторию сельского хозяйства с целью выявления растительных жиров. В результате лабораторного исследования 96 образцов растительные жиры были обнаружены в восьми из них. На экспертизу были взяты образцы сулгуни, сыра имерули и кархнули, сметаны, творога, мацони.

Полки с товарами в продуктовом магазине
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что мы едим: трансжиры в продаваемых в Грузии продуктах не обнаружены

Растительные жиры были найдены в молочных продуктах, продаваемых в Болниси (Квемо Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Батуми и Тбилиси.

Реализаторы молочной продукции, содержащей растительные жиры, были оштрафованы. Инспекторы обязали их изъять продукцию из реализации.

Согласно техническому регламенту о молоке и молочных продуктах, который вступил в силу с августа 2015 года, недопустимо, чтобы молочные продукты (мацони, сметана, творог, сыр, масло и так далее) содержали растительные жиры или другие смешанные жиры.

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Теги:
Грузия, Национальное агентство продовольствия Грузии, Молоко

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