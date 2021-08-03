На пике четвертой волны коронавируса – Минздрав Грузии исключает ужесточение ограничений

Новые ограничения в Грузии вводиться не будут при условии, что население будет соблюдать уже действующие, заявляют эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В Грузии не планируется ужесточение ограничений, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, это пик четвертой волны, который продержится дней десять.

"Пока ужесточение тех правил, которые уже введены и действуют, не планируется. Главное – выполнять то, что уже действует. Сколько бы мы не вводили санкций, если сами граждане не осознают необходимость ношения масок, эти санкции будут лишь формальностью", – заявила Габуния.

По ее словам, система здравоохранения пока справляется с существующей ситуацией. На сегодняшний день в стране для ковид-пациентов мобилизовано около восьми тысяч коек. Как отметила Габуния, ограничение на передвижение может встать в повестку дня в случае, если сектор здравоохранения окажется в критическом положении.

"Пока у сектора здравоохранения есть ресурс управлять увеличенными случаями как на дому, так и в госпитале", – отметила Габуния.

В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что если темпы роста случаев инфицирования сохранятся, строгих ограничений не избежать.

По словам Гамкрелидзе, на межведомственном координационном совете эпидемиологи выступили с инициативой допускать на любые собрания только дважды вакцинированных людей или же лиц с отрицательным ПЦР тестом, или тестом на антиген.

"В том случае, если все это не будет исполнено, то тогда будут предложения о введении серьезных ограничений в стране", – подчеркнул Гамкрелидзе.

В Грузии 99,7% лиц, скончавшихся от коронавируса, не были вакцинированы, сообщил Гамкрелидзе. Были проанализированы и данные инфицирования среди вакцинированных двумя дозами и они составляют 0,3%, а среди вакцинированных одной дозой – 0,9%.

"То есть из тысячи вакцинированных человек при заражении коронавирусом может погибнуть один, тогда как из тысячи зараженных коронавирусом, но не не вакцинированных, вероятность смертельного исхода может составить 15", – заявил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог страны еще раз призвал всех вакцинироваться.

По его словам, накануне около 3 тысяч человек не явились на вакцинацию. Центр по контролю заболеваний изучает возможные причины. Гамкрелидзе не исключил, что определенная категория граждан намеренно бронирует места и потом отменяет визит. Или же сначала записываются на вакцинацию Sinopharm, но потом регистрируются на Pfizer.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.

По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

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