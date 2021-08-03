В Грузии зафиксировано четыре анафилактических шока после вакцинации от COVID-19

У вакцинации в борьбе с пандемией нет альтернативы, несмотря на те побочные явления, которые она может вызвать, вакцина спасает от смерти, утверждают эпидемиологи

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Четыре анафилактических шока в результате вакцинации против коронавируса зафиксировано в Грузии, заявил на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Помимо анафилактического шока, по словам Имнадзе, после прививок были зафиксированы и случаи обострения нервного фонда и чувства тревожности. Но у вакцинации, сказал он, альтернативы нет.

"Мы всегда выступаем за более строгие ограничения, однако сегодня есть еще один выход – прививка, которая дает нам возможность того, чтобы человек не умер", – отметил Имнадзе.

По его словам, одной из рекомендаций эпидемиологов является допуск в рестораны лиц с двумя дозами вакцины или же отрицательным тестом. Сожаление эпидемиологов вызывает и то, что многие все еще не могут отказаться от больших свадеб и застолий, и часто бывает так, что торжество и пир оборачивается горем.

"Есть люди, которым ограничение практически не нужно, поскольку они сами соблюдают правила. Для шведов не то, что двухметровая, трехметровая дистанция является нормой, когда они стоят на автобусной остановке. Для нас это, к сожалению, не является нормой", – заявил Имнадзе.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.

По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

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