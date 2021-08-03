Привиться вакциной Pfizer в Грузии можно будет теперь и в поликлиниках

Сеть вакцинации препаратом Pfizer постановлением правительства Грузии расширена - помимо клиник прививки этим препаратом можно сделать уже и в обычных поликлиниках

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сделать вакцину против коронавируса Pfizer граждане Грузии с 4 августа смогут не только в клиниках, но и в поликлиниках, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Соответствующее изменение в постановление правительства вошло 2 августа. До этого сделать вакцину Pfizer можно было только в клиниках.

На сегодняшний день в Грузии 166 бригад работают с вакциной Pfizer.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.

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