19:26 03 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6906
  • 100 RUB4.2578
  • USD3.1042
Поиск
Амиран Гамкрелидзе

Привиться вакциной Pfizer в Грузии можно будет теперь и в поликлиниках

photo : press-service of the Government of Georgia
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (657)
84 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1c/252441171.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210803/252497248/Privitsya-vaktsinoy-Pfizer-v-Gruzii-mozhno-budet-teper-i-v-poliklinikakh.html

Сеть вакцинации препаратом Pfizer постановлением правительства Грузии расширена - помимо клиник прививки этим препаратом можно сделать уже и в обычных поликлиниках

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Сделать вакцину против коронавируса Pfizer граждане Грузии с 4 августа смогут не только в клиниках, но и в поликлиниках, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Соответствующее изменение в постановление правительства вошло 2 августа. До этого сделать вакцину Pfizer можно было только в клиниках.

Паата Имнадзе
photo : press-service of the Parliament of Georgia
В Грузии зафиксировано четыре анафилактических шока после вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день в Грузии 166 бригад работают с вакциной Pfizer.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля. По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (657)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лагуна в патагонской провинции Чубут (Аргентина), ставшая розовой из-за попавших в нее химикатов
Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться