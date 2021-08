Главный инфекционист Грузии предупреждает о возможном коллапсе системы здравоохранения

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Система здравоохранения Грузии в создавшейся ситуации может не выдержать и не справиться с резким увеличением потока инфицированных коронавирусом пациентов, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

В Грузии количество активных случаев превысило 33 тысячи. По мнению Церцвадзе, это большая нагрузка для системы здравоохранения, которая может просто не выдержать. Справиться со сложившейся ситуацией можно только с помощью тщательного соблюдения всех правил и рекомендации, уверен специалист.