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Тенгиз Церцвадзе

Главный инфекционист Грузии предупреждает о возможном коллапсе системы здравоохранения

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (661)
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Рост инфицирования в стране специалисты связывают с активизацией индийского штамма коронавируса, который более агрессивный, чем остальные

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Система здравоохранения Грузии в создавшейся ситуации может не выдержать и не справиться с резким увеличением потока инфицированных коронавирусом пациентов, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

В Грузии количество активных случаев превысило 33 тысячи. По мнению Церцвадзе, это большая нагрузка для системы здравоохранения, которая может просто не выдержать. Справиться со сложившейся ситуацией можно только с помощью тщательного соблюдения всех правил и рекомендации, уверен специалист.

Амиран Гамкрелидзе
photo : press-service of the Government of Georgia
Привиться вакциной Pfizer в Грузии можно будет теперь и в поликлиниках

По словам Церцвадзе, индийский штамм циркулирует в Грузии активно, на что указывают высокие показатели смертности. За последние сутки от коронавируса скончались 34 человека.

"Положение стало еще более серьезным. Зафиксировано около пяти тысяч новых случаев. Это приближается к тому рекордному показателю, который у нас был в ноябре-декабре. Если возьмем цифру активных случаев, то их чуть больше 33 тысяч. Пока для Грузии это самая высокая цифра", – заявил Церцвадзе.

В стране резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, за день фиксируется больше случаев инфицирования коронавирусом, чем это было во время пика третьей волны. Эпидемиологи связывают такой рост инфицирования с распространением новых штаммов коронавируса. На сегодняшний день в Грузии встречаются индийский штамм, британский и дельта-плюс. Специалисты ожидают, что индийский штамм в августе полностью заменит британский.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.

По последним данным, в Грузии вакцинированы 523 466 человек, из них полностью – 165 084.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (661)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, здравоохранение

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