12:06 04 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6919
  • 100 RUB4.2633
  • USD3.1048
Поиск
Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Sputnik V

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4233

© REUTERS / ANTON VAGANOV
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (661)
386 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251716335.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210804/252500126/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4233-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 934 человека, а с начала пандемии – 390 827

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 233. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 432 903 случая заражения.

Эпидемия коронавируса - мужчина в маске
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Полностью привитые от COVID-19 люди заболевают в три раза реже, заявили ученые

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 934 человека, а с начала пандемии – 390 827. Скончались 5 948.

За сутки сделано 45 229 тестов, в том числе 26 469 на антиген и 18 760 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,36%, за последние 14 дней – 7,65%, за последние семь дней – 8,35%.

Прививки сделали 542 639 человек, в том числе за последние сутки – 16 852.

В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 6 200, в ковид-гостиницах – 2 297.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (661)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лагуна в патагонской провинции Чубут (Аргентина), ставшая розовой из-за попавших в нее химикатов
Ядовитая лагуна: озеро в Аргентине окрасилось в ярко-розовый цвет – фото
Скандал Тимановской: что произошло в Токио?
Скандал Тимановской: что произошло в Токио? - видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться