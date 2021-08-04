Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4233

За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 1 934 человека, а с начала пандемии – 390 827

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 233. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 432 903 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 934 человека, а с начала пандемии – 390 827. Скончались 5 948.

За сутки сделано 45 229 тестов, в том числе 26 469 на антиген и 18 760 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,36%, за последние 14 дней – 7,65%, за последние семь дней – 8,35%.

Прививки сделали 542 639 человек, в том числе за последние сутки – 16 852.

В карантине в данное время находятся 46 человек, в стационарах – 6 200, в ковид-гостиницах – 2 297.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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