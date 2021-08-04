Иностранцы смогут вакцинироваться в трех клиниках в Грузии

Специальные клиники для иностранцев, не имеющих разрешения на временное проживание в Грузии, выделены в Тбилиси, Батуми и Кутаиси

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Иностранцы, которые не имеют разрешение на временное проживание в Грузии, могут вакцинироваться против коронавируса в трех медучреждениях страны.

В частности, иностранцы могут прививаться в Тбилиси (в Центральной университетской клинике имени академика Николоза Кипшидзе), Батуми (в Республиканской больнице) и Кутаиси (в Клиническом лечебно-реабилитационном центре для инвалидов и пожилых людей имени Чхобадзе).

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе вместе с послом Франции в Грузии Диего Коласом побывала в тбилисской Республиканской больнице и ознакомилась с процессом вакцинации иностранных граждан.

Посол Франции поблагодарил правительство Грузии за включение граждан других стран в процесс иммунизации.

Иностранцы, находящийся в Грузии и желающие сделать прививку против коронавируса, смогут зарегистрироваться на вакцинацию в том случае, если они имеют временное разрешение на проживание.

С помощью одиннадцатизначного кода, который присваивают иностранцам с временным разрешением на проживание в стране они смогут зарегистрироваться на вакцинацию на сайте Минздрава (https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/).

Как отмечают в Минздраве страны, иностранцы с временным разрешением на проживание могут выбрать любую вакцину, доступную в Грузии в момент их регистрации. Те иностранцы, которые не имеют разрешение на временное проживание, также могут вакцинироваться в одной из трех клиник Грузии, предоставив свои документы.

На данный момент в Грузии доступны китайские вакцины против коронавируса – Sinopharm и Sinovac, а также Pfizer и AstraZeneca.

Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля.

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