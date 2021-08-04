Количество жертв коронавируса в конце августа может утроиться – Имнадзе

В Грузии, наряду с индийским штаммом, который составляет 80% инфицирования, уже зафиксировано и десять случаев нового смертоносного штамма коронавируса "дельта плюс"

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Согласно данным американского Института показателей измерения и оценки здоровья (IHME), к концу августа в Грузии количество жертв коронавируса может утроиться, с результатами данного исследования согласен замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, если люди не будут вакцинироваться, такого сценария не избежать.

"Иногда людям нужно показывать тяжелую реальность. К сожалению, это будет так потому, что риск смерти невакцинированного человека довольно высокий. Поэтому выход - в вакцинации максимального количества людей. Существуют разные вакцины, на любой вкус. Мы должны вакцинироваться для того, чтобы сохранить нашу жизнь и жизнь наших родных", - заявил Имнадзе.

На сегодняшний день, в Грузии уже зафиксировано десять случаев нового штамма "дельта плюс". По словам Имнадзе, почти все выявленные в Тбилиси и Батуми случаи являются дельта-штаммом. Из активных случаев коронавируса в Грузии 80% являются дельта-штаммом.

Впервые о "дельте плюс" сообщило государственное агентство здравоохранения Public Health England в июне этого года. Исследования показали, что в Индии им заражались еще в конце апреля.

"Дельта плюс" — это новый вариант так называемого штамма "дельта" (индийский штамм), который впервые нашли в Индии в октябре 2020 года. В ВОЗ индийский штамм назвали в два раза более заразным, чем китайский.

В отличие от индийского штамма, "дельта плюс" обладает такой мутацией, которая помогает вирусу быстрее связываться с клетками легких человека.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.