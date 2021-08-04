Землетрясения, оползни, наводнения - геолог объяснила, почему Грузия в опасности

Эксперт ответила на волнующие жителей страны вопросы – почему в Грузии так часто происходят землетрясения, чем грозит Тбилиси строительство многоэтажных жилых комплексов и почему возведение Намахвани ГЭС на западе Грузии угрожает безопасности жителей региона Имерети

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузия является сейсмически активным регионом на Кавказе, и этим фактом часто пренебрегают строительные компании и инвесторы, которые вкладывают деньги в энергетические проекты на территории страны. Об этом заявила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Годоладзе начала с одной из самых актуальных тем этого года – огромного оползня на склоне Вашлиджвари. Движение на улице Мачавариани перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона может сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.

Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.

"Оползень остановить невозможно. Это необратимый процесс, оползень никуда не делся. Этот холм в течение веков был склонен к возникновению оползневых масс, его нельзя было трогать. Это – преступление, которое никак не оправдано. Рано или поздно эта масса продолжит движение", - заявила Годоладзе.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии

По словам эксперта, всему виной – хаотичное строительство многоэтажных корпусов, что абсолютно неприемлемо во всем Тбилиси с точки зрения безопасности. Ведь местность, где расположен город, является сейсмически активной, соответственно, такие застройки рано или поздно могут привести к катастрофе.

"Такие районы, как Вера и Ваке, может, и считаются престижными с точки зрения местоположения, но с геологической точки зрения это совсем не престижные районы. Там существует очень много проблем", - заявила Годоладзе.

Также опасными эксперт назвала районы Мтацминда и Лиси.

Годоладзе не обошла и другую актуальную тему – строительство крупной Намахвани ГЭС на реке Риони. По ее словам, возведение такого большого сооружения в малоизученной с геологической точки зрения местности – неоправданный риск.

"То, что регион, где планируется строительство Намахвани ГЭС, несет в себе много рисков и угроз с точки зрения геологических явлений – в этом сомнений нет. Тектонические процессы в этом месте просто-напросто не изучены. У нас самих нет ответов на многие вопросы, мы сами, геологи, до конца не знаем, что там происходит. Когда инвесторы приходят в такой неизведанный регион и собираются строить такую конструкцию – это огромная ответственность".

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Строительство каскада Намахвани ГЭС в Рионском ущелье в регионе Имерети вызвало протест местного населения. Протестующие против строительства ГЭС требуют разорвать контракт с компанией из-за экологической угрозы Рионскому ущелью и передачи земли компании на 99 лет.