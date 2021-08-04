Творить добро: кто и как в Грузии помогает ветеранам

В преддверии праздника 9 Мая работники центра русского языка "Азбука" и съемочная группа Sputnik Грузия отправились в гости к 99-летнему грузинскому ветерану ВОВ и решили оказать ему помощь

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Центр русского языка "Азбука" снял небольшой фильм о жизни 99-летнего грузинского ветерана Николая Васильевича Чуянова, который проживает в непростых условиях в Тбилиси.

В преддверии праздника 9 Мая работники центра русского языка "Азбука" и съемочная группа Sputnik Грузия отправились в гости к Николаю Васильевичу. Мужчина разоткровенничался и рассказал о том, что проживает в одиночестве, у него слабое здоровье и очень плохие условия жизни - у него в квартире нет отопления и горячей воды, а также ванной комнаты и туалета. Из-за проблем со здоровьем мужчине очень сложно было ухаживать за собой.

"Мы пришли к выводу, что должны помочь этому человеку. Первым делом мы наняли сиделку - женщину, которая ежедневно ходит к ветерану, готовит обед, ухаживает за ним, следит. Теперь он не один", - рассказывает в фильме директор "Азбуки" Кристина Рестакян.

В небольшом фильме, который длится 15 минут, Чуянов рассказывает о детстве и молодости, а также о своем участии в войне.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 700 тыс. жителей Грузии. Сегодня в стране проживают более 300 ветеранов, из них около 70 - в Тбилиси.

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