Дом юстиции будет колесить по всей Грузии

Дом юстиции становится на колеса – специально оснащенные всем необходимым микроавтобусы будут добираться до самых отдаленных населенных пунктов и обслуживать население на местах

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Министерство юстиции Грузии начинает новый проект – мобильный Дом юстиции, в рамках которого специалисты ведомства будут приезжать к гражданам прямо домой, об этом стало известно во время презентации десятилетнего плана ведомства.

Передвижные дома юстиции будут обслуживать тех жителей Грузии, которые живут в отдаленных селах и для того, чтобы получить необходимый сервис им приходится проделывать длинный путь.

В специально оснащенных микроавтобусах граждане смогут привести в порядок необходимую документацию, обновить старые, получить новые документы.

Согласно стратегии ведомства, помимо мобильных Домов юстиции запускается проект цифрового Дома юстиции. Это будет единым государственным приложением JUST APP, в который войдут все электронные сервисы. Граждане смогут получить необходимые сервисы дистанционно по телефону.

Минюст предложит совершенно новую концепцию и бизнес-сектору. Главной задачей "персонального ассистента" будет обеспечение клиентов дистанционной консультацией высокого уровня.

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