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Прогнозы неблагоприятные – о чем предупреждают грузинские эпидемиологи?

photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
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Пик четвертой волны коронавируса в Грузии продержится еще минимум две-три недели, увеличится и процент смертности – таковы прогнозы эпидемиологов

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Пик четвертой волны продержится минимум еще две-три недели – такой неутешительный прогноз делает замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Преодолеть этот кризис возможно только активизировав процесс вакцинации и соблюдая рекомендации.

Паата Имнадзе
photo: photo: Government of Georgia / FB
Количество жертв коронавируса в конце августа может утроиться – Имнадзе

"Выходом из этой ситуации является еще большее ускорение темпа прививок, вакцинировать как можно больше людей, потому что прогнозы довольно неприятные. Да, сейчас мы находимся на пике и, к сожалению, этот пик продлится еще две-три недели. Если считать, то из тысячи заболевших 15 могут умереть, к сожалению, статистика такова. Прогнозы неблагоприятные", – заявил Имнадзе.

По словам профессора Маки Булеишвили, впереди август и если число инфицированных будет расти такими темпами, страна может оказаться перед серьезными проблемами.

"Впереди август, затем сентябрь, и если число инфицированных будет расти, это будет катастрофой для сектора здравоохранения, и не исключено, что мы окажемся перед серьезным кризисом", – заявила Булеишвили.

Инфекционист Александре Гогинава считает, что в местах высокой мобильности и передвижения людей должны быть введены определенные ограничения.

"Определенные ограничения должны быть. Лично я не сторонник полного локдауна. Это касается тех мест и регионов, где наблюдается высокая мобильность и риски ухудшения эпидситуации более высокие, имеется в виду морское побережье", – заявил Гогинава.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже приблизились к тем цифрам, которые были во время второй волны.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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