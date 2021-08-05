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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3670

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек, выздоровели за сутки 2626 человек, а с начала пандемии – 393 453

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 670. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 436 573 случая заражения.

Паата Имнадзе
photo: photo: Government of Georgia / FB
Количество жертв коронавируса в конце августа может утроиться – Имнадзе

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 626 человек, а с начала пандемии – 393 453. Скончались 5 986.

За сутки сделано 41 885 тестов, в том числе 26 469 на антиген и 24 184 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 8,76%, за последние 14 дней – 7,85%, за последние семь дней – 8,67%.

Прививки сделали 564 691 человек, в том числе за последние сутки – 20 845.

В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах – 6 219, в ковид-гостиницах – 2 443.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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