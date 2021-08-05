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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования и смертности растут

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
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Sputnik Грузия
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Сейчас в Грузии 37 108 активных случаев, из них 6 219 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 258 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 41 885 тестов на коронавирус: 24 184 – на антиген, 17 701 – ПЦР-тест и выявлено 3 670 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 436 573 случая инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 626 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 393 453 пациента.

Паата Имнадзе
photo: photo: Government of Georgia / FB
Количество жертв коронавируса в конце августа может утроиться – Имнадзе

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 пациентов, а с начала пандемии – 5 986.

Из 3 670 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 652, Аджарии – 601, Имерети – 400, Квемо Картли – 197, Шида Картли – 155, Гурии – 93, Самегрело - Земо Сванети – 190, Кахети – 187, Мцхета-Мтианети – 84, Самцхе-Джавахети – 89, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 22.

На данный момент в Грузии 37 108 активных случаев, из них 6 219 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 258 пациентов тяжелое, из них 269 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 443 пациента находятся в ковид-гостиницах. 28 446 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 49 человек, а в самоизоляции – 27 622.

Показатель положительности по данным на 4 августа составляет 8,76%, за две недели – 7,85%, за семь дней – 8,67%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (667)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Статистика

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