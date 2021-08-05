Минздрав Грузии не связывает ухудшение эпидситуации в стране с туризмом

Резкий рост числа инфицированных коронавирусом специалисты связывают с тем, что население перестало носить маски

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Минздраве Грузии ухудшение эпидситуации и увеличение новых случаев инфицирования связывают не с туризмом, а со свадьбами, поминками и несоблюдением рекомендаций, заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

По словам Габуния, все исследования указывают на то, что картина значительно меняется в лучшую сторону в том случае, если процент использования масок среди населения увеличится до 95%. Сейчас этот показатель достигает около 50%.

"Самое действенное и эффективное средство превенции – это использования маски как в открытом пространстве, так и закрытом", – заявила Габуния.

Она также отметила, что в Грузии неизменным остается показатель смертности – 1,37%. По ее словам, через 2-3 недели ожидается, что среди каждых трех тысяч инфицированных пациентов, около 1,3% станут жертвами инфекции.

Габуния также прокомментировала вопрос о возможном введении обязательной вакцинации. По ее словам, на этом этапе введение подобной практики не планируется.

"Мы следуем модели добровольной вакцинации. На этом этапе вакцинация рассматривается только на основе решения, собственного выбора и воли человека. Надеюсь, что все понимают, насколько это важно. Возможно, понадобится больше образовательной работы, если в каком-то случае человек не сможет принять решение по поводу включения в процесс вакцинации", – отметила Габуния.

Что касается ситуации с инфицированием детей, то в этом направлении положение сравнительно улучшилось. Ранее, в связи с увеличением потока инфицированных детей, Минздрав Грузии добавил педиатрические койки, которые на этом этапе не перегружены, отметила Габуния.

В Грузии за последние сутки выявили 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 436 тысяч случаев инфицирования, более 393 тысяч выздоровели, 5 986 скончались.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 564 691 гражданин, из них полную дозу получили 178 077 человек.

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