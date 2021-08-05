16:37 05 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6780
  • 100 RUB4.2550
  • USD3.1022
Поиск
Эпидемия коронавируса - вакцинация медицинского персонала вакциной AstraZeneca

В Грузии против коронавируса вакцинировано меньше половины медперсонала

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (671)
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251179808.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210805/252511920/V-Gruzii-protiv-koronavirusa-vaktsinirovano-menshe-poloviny-medpersonala.html

В системе здравоохранения Грузии из 71 тысячи работников коронавирусом с начала пандемии были инфицированы 33%

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии одной дозой вакцины против коронавируса привито 46% медперсонала страны, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Всего в системе здравоохранения работает 71 тысяча человек. Это врачи, медсестры, санитары, младший медперсонал, администрация. Меньше всех привитых среди санитаров, больше всех – среди врачей.

Паата Имнадзе
photo: photo: Government of Georgia / FB
Количество жертв коронавируса в конце августа может утроиться – Имнадзе

"Среди немедицинского персонала привиты 45%, среди медсестер – 34%, самый низкий показатель (26%) у нас среди младшего медперсонала – санитаров. Нужно больше работать, потому что медперсонал является примером для всех. Мы все должны вакцинироваться", – заявил Гамкрелидзе.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом были инфицированы 33% медперсонала.

По последним данным, к этому времени прививки от коронавируса в Грузии сделали 564 691 человек, из них двумя дозами – 178 077.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (671)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Минздрав

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тушение природных пожаров в северном пригороде Афин
Огненное лето: лесные пожары добрались до Афин - фото
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси - видео
Руки прочь от музея: активисты защищают историческое здание в Тбилиси – видео
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
Самые “старые” и “молодые” страны Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться