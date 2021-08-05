В Грузии против коронавируса вакцинировано меньше половины медперсонала

В системе здравоохранения Грузии из 71 тысячи работников коронавирусом с начала пандемии были инфицированы 33%

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. В Грузии одной дозой вакцины против коронавируса привито 46% медперсонала страны, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Всего в системе здравоохранения работает 71 тысяча человек. Это врачи, медсестры, санитары, младший медперсонал, администрация. Меньше всех привитых среди санитаров, больше всех – среди врачей.

"Среди немедицинского персонала привиты 45%, среди медсестер – 34%, самый низкий показатель (26%) у нас среди младшего медперсонала – санитаров. Нужно больше работать, потому что медперсонал является примером для всех. Мы все должны вакцинироваться", – заявил Гамкрелидзе.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом были инфицированы 33% медперсонала.

По последним данным, к этому времени прививки от коронавируса в Грузии сделали 564 691 человек, из них двумя дозами – 178 077.

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