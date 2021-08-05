Как получить статус безопасного учреждения? – новая инициатива грузинских эпидемиологов

Инициатива грузинских эпидемиологов о статусе безопасного учреждения направлена на поощрение и стимулирование корпоративной вакцинации

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Учреждениям, 70-80% сотрудников которых вакцинированы от коронавируса, может быть присвоен статус безопасного, эту инициативу озвучил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

При этом Гамкрелидзе отметил, что 70-80% сотрудников должны быть вакцинированы двумя полными дозами.

"Национальный центр по контролю заболеваний еще раз выступит с этим предложением", - заявил Гамкрелидзе.

Он также сообщил, что на будущей неделе центр по контролю заболеваний представит Межведомственному координационному совету несколько рекомендаций, связанных с ношением масок.

По словам Гамкрелидзе, ограничения будут иметь только формальный характер, если не будут выполняться.

Главный эпидемиолог страны подтвердил, что эпидситуация в стране довольно тяжелая, однако в том случае, если в день удастся вакцинировать около 30 тысяч человек, положение можно будет исправить.

По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделал 564 691 человек, из них две полные дозы - 178 077.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.