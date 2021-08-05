В Аджарии 102-летняя женщина привилась от коронавируса

Эмине Джорбенадзе утверждает, что за свою долгую жизнь пережила две пандемии и собирается пережить и третью, поэтому решила вакцинироваться

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Долгожительница из Аджарии сделала вакцину против коронавируса препаратом Pfizer, сообщает пресс-служба Минздрава Аджарии.

102-летняя Эмине Джорбенадзе самая пожилая женщина, которая сделала прививку.

"За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Я верю, что вакцина защитит меня, поэтому пришла и сделала прививку. Я хорошо себя чувствую, я проживу еще много лет", - сказала женщина.

Джорбенадзе призвала всех пожилых людей вакцинироваться, так как это единственный способ спастись от вируса.

В Аджарии живут 64 долгожителя в возрасте 100 лет и старше.

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