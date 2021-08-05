В Аджарии 102-летняя женщина привилась от коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Долгожительница из Аджарии сделала вакцину против коронавируса препаратом Pfizer, сообщает пресс-служба Минздрава Аджарии.
102-летняя Эмине Джорбенадзе самая пожилая женщина, которая сделала прививку.
"За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Я верю, что вакцина защитит меня, поэтому пришла и сделала прививку. Я хорошо себя чувствую, я проживу еще много лет", - сказала женщина.
Джорбенадзе призвала всех пожилых людей вакцинироваться, так как это единственный способ спастись от вируса.
В Аджарии живут 64 долгожителя в возрасте 100 лет и старше.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.