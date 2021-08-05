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Эпидемия коронавируса и вакцинация. 102-летняя Эмине Джорбенадзе сделала вакцину Pfizer

В Аджарии 102-летняя женщина привилась от коронавируса

photo : press-service of the inistry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (672)
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Sputnik Грузия
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Эмине Джорбенадзе утверждает, что за свою долгую жизнь пережила две пандемии и собирается пережить и третью, поэтому решила вакцинироваться

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Долгожительница из Аджарии сделала вакцину против коронавируса препаратом Pfizer, сообщает пресс-служба Минздрава Аджарии.

102-летняя Эмине Джорбенадзе самая пожилая женщина, которая сделала прививку.

Центр вакцинации в торговом центре Хуалинг Hualing Plaza
© Sputnik / Alex Shlamov
Полный курс вакцинации в Грузии прошли более 160 тысяч человек

"За свою долгую жизнь я стала свидетельницей третьей пандемии. Я верю, что вакцина защитит меня, поэтому пришла и сделала прививку. Я хорошо себя чувствую, я проживу еще много лет", - сказала женщина.

Джорбенадзе призвала всех пожилых людей вакцинироваться, так как это единственный способ спастись от вируса.

В Аджарии живут 64 долгожителя в возрасте 100 лет и старше.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (672)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация

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