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Машины едут по Рикотскому тоннелю

Рикотский тоннель ночью будет закрыт

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210805/252515004/Rikotskiy-tonnel-nochyu-budet-zakryt.html

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено с 02:00 до 5:00

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Движение автотранспорта через Рикотский тоннель будет запрещено в ночные часы 6 августа, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено с 02:00 до 5:00 в связи с осуществлением профилактических работ у села Хуневи (156-й километр).

Движение будет запрещено с 114 километра дороги (транспортная развязка у села Ахалсопели) до 194 километра (город Зестафони),

Транспортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу у Рикоти. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.

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