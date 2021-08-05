Рикотский тоннель ночью будет закрыт

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено с 02:00 до 5:00

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Движение автотранспорта через Рикотский тоннель будет запрещено в ночные часы 6 августа, сообщает Департамент автомобильных дорог.

Движение через тоннель, расположенный на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет запрещено с 02:00 до 5:00 в связи с осуществлением профилактических работ у села Хуневи (156-й километр).

Движение будет запрещено с 114 километра дороги (транспортная развязка у села Ахалсопели) до 194 километра (город Зестафони),

Транспортный поток будет перенаправлен на объездную дорогу у Рикоти. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.