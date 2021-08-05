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Нидерланды внесли Грузию в список "высокого риска" из-за коронавируса

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (673)
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Sputnik Грузия
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С 8 августа прибывающие в Нидерланды граждане Грузии помимо справки о вакцинации должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Нидерланды с 8 августа вносят Грузию в список стран "высокого риска" из-за высокого уровня инфицирования коронавирусом, говорится в сообщении посольства Грузии в Нидерландах.

Ранее о решении внести Грузию в список стран "красной зоны" с 8 августа заявила Великобритания.

Самолет британской авиакомпании British Airways в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания переводит Грузию в список стран "красной зоны"

По данным посольства Грузии, для Грузии пока сохраняется т.н. "оранжевый код" , что означает, что граждане Грузии могут приезжать в Нидерланды.

Однако, с 8 августа прибывающие в Нидерланды граждане Грузии помимо справки о вакцинации должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, по прибытии в Нидерланды они будут обязаны проходить 10-дневный карантин. Изоляцию можно будет покинуть в случае отрицательного ПЦР-теста, сделанного на пятый день карантина.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки в стране выявлено 3 670 новых случаев инфекции. С начала пандемии зафиксировано более 436 тысяч случаев инфицирования, более 393 тысяч выздоровели, 5 986 скончались.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (673)
Теги:
Грузия, Нидерланды, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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