Внимание начинающим водителям: меняется график сдачи на права в Рустави

Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. С 7 по 15 августа сдать практический экзамен на права в Рустави можно будет только на управление легковым автомобилем в категории "B", говорится в сообщении МВД Грузии.

Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства.

Причиной введения ограничений является обновление площадок для практического экзамена.

В Грузии всего 4 категории прав с подкатегориями, которые указывают, каким конкретно транспортным средством может управлять водитель. Экзамен на каждую категорию проходит отдельно.