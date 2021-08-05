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Машины на улице Пекина в Сабуртало

Внимание начинающим водителям: меняется график сдачи на права в Рустави

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (493)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210805/252515521/Vnimanie-nachinayuschim-voditelyam-menyaetsya-grafik-sdachi-na-prava-v-Rustavi.html

Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. С 7 по 15 августа сдать практический экзамен на права в Рустави можно будет только на управление легковым автомобилем в категории "B", говорится в сообщении МВД Грузии.

Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства.

Причиной введения ограничений является обновление площадок для практического экзамена.

В Грузии всего 4 категории прав с подкатегориями, которые указывают, каким конкретно транспортным средством может управлять водитель. Экзамен на каждую категорию проходит отдельно.

Как получить водительские права в Грузии
© Sputnik / Maria Tsimintia
Как получить водительские права в Грузии
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (493)

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