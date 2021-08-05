Внимание начинающим водителям: меняется график сдачи на права в Рустави

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Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. С 7 по 15 августа сдать практический экзамен на права в Рустави можно будет только на управление легковым автомобилем в категории "B", говорится в сообщении МВД Грузии.
Площадка в Рустави – ближайшая для жителей Тбилиси, которые хотят получить права на вождение автотранспортного средства.
Причиной введения ограничений является обновление площадок для практического экзамена.
В Грузии всего 4 категории прав с подкатегориями, которые указывают, каким конкретно транспортным средством может управлять водитель. Экзамен на каждую категорию проходит отдельно.
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Sputnik / Maria Tsimintia
Как получить водительские права в Грузии