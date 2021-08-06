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Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми

Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми 8 августа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210806/252516474/Gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnyy-poezd-Tbilisi-Batumi-8-avgusta.html

Билеты на поезд, который выйдет из Тбилиси в 07:20, а из Батуми – в 17:50 по местному времени 8 августа, уже в продаже

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси 8 августа, говорится в сообщении на сайте ГЖД.

Назначение дополнительного поезда связано с увеличением пассажиропотока в направлении Черноморского побережья.

Дополнительный поезд из Тбилиси выйдет в 07:20, а из Батуми – в 17:50 по местному времени.

Эпидемиологи призывают жителей соблюдать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, и путешествовать только в масках.

Билеты уже в продаже.

В летний период поезда по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси ходят трижды в день.

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Теги:
Грузия, ГЖД, Поезд, Батуми

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