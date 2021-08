Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3780

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 780. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 440 353 случая заражения.