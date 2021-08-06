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Эпидемия коронавируса - девушки на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3780

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (674)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210806/252516490/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3780.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 2 052 человека, а с начала пандемии – 395 505

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 780. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 440 353 случая заражения.

Ираклий Гарибашвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 052 человека, а с начала пандемии – 395 505. Скончались 6 016.

За сутки сделано 41 907 тестов, в том числе 25 167 на антиген и 16 740 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,02%, за последние 14 дней – 8,05%, за последние семь дней – 8,98%.

Прививки сделали 583 647 человек, в том числе за последние сутки – 19 067.

В карантине в данное время находятся 49 человек, в стационарах – 6 369, в ковид-гостиницах – 2 472.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (674)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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