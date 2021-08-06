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Охотничье ружье

Сезон охоты в Грузии открывается 28 августа

© CC0 / sluehr3g / Shotgun
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210806/252516827/Sezon-okhoty-v-Gruzii-otkryvaetsya-28-avgusta.html

Агентство охраны окружающей среды Грузии призывает охотников соблюдать правила охоты и не наносить вреда природе

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сезон охоты в Грузии откроется 28 августа, сообщает Агентство охраны окружающей среды Грузии.

Агентство напоминает охотникам те правила, которые они должны соблюдать:

– Перед охотой лицо должно оплатить сбор за охоту на перелетных птиц, установленный Законом Грузии "О плате за пользование природными ресурсами" (10 лари – чуть более 3 долларов);

Охота
© CC BY-SA 2.0 / storem / The Hunt
Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии закончился

– В случае охоты в течение семи дней после оплаты (включая день оплаты) необходимо иметь при себе документ, подтверждающий оплату данной пошлины в распечатанном или электронном виде;

– Также иметь документ, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего ружья, выданный соответствующим органом министерства внутренних дел Грузии;

– Если эти требования соблюдены, лицо имеет право охотиться на перелетных птиц с четвертой субботы августа по 1 марта следующего года, а в случае уплаты сбора в начале года (январь или февраль) – право охоты действует до первого марта следующего года.

Оплата производится в любом банке Грузии.

По сообщению Агентства, сотрудники Департамента экологического надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будут осуществлять круглосуточный усиленный контроль за незаконной охотой и нарушением правил охоты на протяжении всего охотничьего сезона на всей территории Грузии.

В случае нарушения закона гражданам следует обращаться на горячую линию министерства – 153. Звонки бесплатные и анонимность звонившего гарантируется.

Более подробно с правилами охоты можно ознакомиться на ссылке: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33111?fbclid=IwAR24gueoEiuKHmQ0JoCqjwYC63WbsfWGdArBAqush8U-DtY4MEgfQBSZ-Z8

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Теги:
Грузия, Национальное агентство охраны окружающей среды

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