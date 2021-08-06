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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии – эпидситуация остается тревожной

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (675)
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Sputnik Грузия
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В данное время в Грузии 38 806 активных случаев, состояние 1 285 пациентов тяжелое, 273 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 41 907 тестов на коронавирус: 25 167 – на антиген, 16 740 – ПЦР-тестов и выявлено 3 780 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 440 353 случая инфицирования.

Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
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За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 052 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 395 505 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 6 016.

Из 3 780 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 640, Аджарии – 628, Имерети – 395, Квемо Картли – 170, Шида Картли – 172, Гурии – 70, Самегрело - Земо Сванети – 199, Кахети – 299, Мцхета-Мтианети – 102, Самцхе-Джавахети – 84, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

На данный момент в Грузии 38 806 активных случаев, из них 6 369 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 285 пациентов тяжелое, 273 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 472 пациента находятся в ковид-гостиницах. 29 965 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 49 человек, а в самоизоляции – 31 088.

Показатель положительности по данным на 5 августа составляет 9,02%, за две недели – 8,05%, за семь дней – 8,98%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (675)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Статистика

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