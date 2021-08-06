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Подъемный кран на стройке нового дома

В течение четырех лет 13 тысяч беженцев в Грузии будут обеспечены жильем

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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К программе долгосрочного расселения вынужденно перемещенных лиц подключается частный сектор, который построит и передаст переселенцам восемь тысяч квартир

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Минздрав Грузии в течение последующих четырех лет планирует обеспечить жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, представляя четырехлетнего плана расселения.

По ее словам, строительство и закупку восьми тысяч квартир обеспечит частный сектор.

Строительство нового жилья - подъемный кран
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вынужденные переселенцы получат новые квартиры в трех городах Грузии

"Это не должно быть проектом ради проекта. Жильем должна быть обеспечена та часть нашего населения, которая 27 лет назад потеряла свои дома и многие из них до сих пор живут в тяжелых условиях", – заявила Тикарадзе.

Министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты отметила, что только в 2021 году новое жилье получат около трех тысяч вынужденно перемещенных семей. Министерство внесло изменения в правила долгосрочного расселения беженцев. Критерии распределения жилья еще больше усовершенствованы и максимально отвечают нуждам вынужденно перемещенных лиц.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси проживает 37,8 тысячи семей переселенцев.

Жилой дом в столице и тбилисская телевышка
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Стало известно, сколько вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материальной обеспеченности и необходимости нового жилья.

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа долгосрочного расселения.

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Теги:
Грузия, Жилье для вынужденных переселенцев, Минздрав

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