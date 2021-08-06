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Грузинские спасатели завершили учения в быстрых водах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210806/252519306/Gruzinskie-spasateli-zavershili-ucheniya-v-bystrykh-vodakh.html

Учения проводились на реке Кура в муниципалитете Боржоми, и в них принимали участие 30 грузинских спасателей

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пожарные-спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Грузии прошли курс подготовки по проведению спасательных операций на быстрой воде, сообщается на сайте Службы по управлению ЧС.

Учения, в которых принимали участие 30 спасателей, состоялись в муниципалитете Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) на реке Кура.

Учения грузинских спасателей в Боржомском ущелье
photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
На юге Грузии проходят учения спасателей

В течение двух недель американские инструкторы проводили специальный практический курс обучения для спасателей на воде, в ходе которых отрабатывались навыки проведения спасательных операций в быстрых водах.

"Подобные мероприятия продолжатся и дальше. Они направлены на повышение уровня готовности и реагирования нашего подразделения", – заявил глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.

В рамках учений спасатели обучились созданию специальных канатных дорог, использованию средств, плавающих в сильных течениях, и спасательного оборудования.

Участники учений получили специальные сертификаты.

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Теги:
Грузия, Спасатели, Учения

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