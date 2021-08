Грузинские спасатели завершили учения в быстрых водах

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Пожарные-спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Грузии прошли курс подготовки по проведению спасательных операций на быстрой воде, сообщается на сайте Службы по управлению ЧС.

Учения, в которых принимали участие 30 спасателей, состоялись в муниципалитете Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) на реке Кура.