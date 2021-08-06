В Грузии от коронавируса в домашних условиях и ковид-гостиницах скончались 48 человек

По словам инфекциониста Тенгиза Церцвадзе, за полтора года 48 смертных случаев это не так много и указывает на эффективное управление потоком пациентов

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. За полтора года от коронавируса в Грузии в домашних условиях и ковид-гостиницах скончались 48 человек, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По словам Церцвадзе, это цифра небольшая и указывает на то, что потоки пациентов управляются в стране эффективно.

"Вне госпиталя, то есть дома или в гостиницах, число умерших составляет 48. Это в течение полутора лет, тогда как в странах с самой хорошей системой здравоохранения таких сотни и тысячи. В Англии еще несколько месяцев назад было десять тысяч таких случаев", - заявил Церцвадзе.

Церцвадзе подчеркнул, что у Грузии самый низкий показатель смертности на дому и это указывает на хорошую работу клинического сектора здравоохранения.

"Наши оппоненты часто нас критикуют за то, что мы переводим в госпиталь чаще, чем нужно. Все не нуждаются в госпитализации, но врачи перестраховываются и переводят в клиники пациентов, которые имеют какие-то показания для госпитализации. Именно поэтому у нас такой низкий показатель смертности на дому", - отметил Церцвадзе.

В Грузии за последние сутки выявили 3 780 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 440 тысяч случаев инфицирования, более 395 тысяч выздоровели, скончались 6016.

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