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Военные на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси

В Грузии вспоминают жертв августовской войны 2008 года

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210808/252531173/V-Gruzii-vspominayut-zhertv-avgustovskoy-voyny-2008-goda.html

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Представители власти Грузии, оппозиционеры, общественные деятели и рядовые граждане второй день вспоминают трагические события 2008 года — венки возлагают к могилам погибших в августовской войне, а также к мемориалам павших за территориальную целостность Грузии.

В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек, а с югоосетинской — 380.

В Тбилиси братское кладбище Мухатгверди, где похоронены погибшие в августе 2008 года грузинские военные, стало главным местом, куда с утра воскресенья приходят политики и родные жертв вооруженного конфликта.

Братское кладбище Мухатгверди в Тбилиси
FB / Giorgi Margvelashvili
Братское кладбище Мухатгверди в Тбилиси

Грузинские войска в начале августа 2008 года начали масштабную военную операцию в зоне югоосетинского конфликта. Россия расценила это как акт агрессии, объявила об операции по принуждению к миру и ввела свои войска с двух направлений, взяв под контроль ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и прилегающих к ним территориях.

При посредничестве международного сообщества и лично президента Франции Николя Саркози 12 августа было принято так называемое "соглашение из шести пунктов". В результате подписания документа боевые действия были прекращены и российская сторона начала отвод войск.

После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.

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