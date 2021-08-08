COVID-статистика Грузии - данные на 8 августа

На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев, из них 6511 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1308 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 27 969 тестов на коронавирус и выявлено 3 344 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 447 913 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 376 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 400 616 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 6084.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: