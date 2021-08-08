COVID-статистика Грузии - данные на 8 августа

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 27 969 тестов на коронавирус и выявлено 3 344 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 447 913 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 376 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 400 616 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 6084.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1 362
|Аджария
|595
|Имерети
|415
|Кахети
|262
|Самегрело - Земо Сванети
|210
|Шида Картли
|155
|Квемо Картли
|139
|Гурия
|84
|Мцхета-Мтианети
|59
|Самцхе-Джавахети
|49
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|14
На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев, из них 6511 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1308 пациентов тяжелое, 288 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 533 пациента находятся в ковид-гостиницах. 32 143 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 25 002.Показатель положительности по данным на 7 августа составляет 11,96%, за две недели – 8,62 %, за семь дней – 9,64%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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