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Эпидемия коронавируса - вакцинация жителей Аджарии

COVID-статистика Грузии - данные на 8 августа

photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (679)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210808/252531821/COVID-statistika-Gruzii---dannye-na-8-avgusta.html

На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев, из них 6511 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1308 пациентов тяжелое

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 27 969 тестов на коронавирус и выявлено 3 344 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 447 913 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 376 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 400 616 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 6084.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 362
Аджария 595
Имерети 415
Кахети 262
Самегрело - Земо Сванети 210
Шида Картли 155
Квемо Картли 139
Гурия 84
Мцхета-Мтианети 59
Самцхе-Джавахети 49
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 14

На данный момент в Грузии 41 187 активных случаев, из них 6511 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1308 пациентов тяжелое, 288 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 533 пациента находятся в ковид-гостиницах. 32 143 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 25 002.

Показатель положительности по данным на 7 августа составляет 11,96%, за две недели – 8,62 %, за семь дней – 9,64%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (679)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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