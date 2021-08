Глава Минздрава Грузии заявила, что готова работать рядовым врачом в ковид-больнице

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе опубликовала заявление, в котором призвала население выполнить свой долг перед страной и привиться от коронавируса.

Министр отметила, что Грузия переживает пик четвертой волны COVID 19 и сектор здравоохранения максимально мобилизован.

photo : press-service of the Government of Georgia

"Грузия переживает пик четвертой волны COVID-19. Мобилизация сектора здравоохранения максимальная, но она не остановит распространение инфекции без участия каждого гражданина. В то время как более 30 семей каждый день теряют мать, отца, брата, сестру или ребенка, каждый из нас несет моральную ответственность за соблюдение установленных правил", - заявила Тикарадзе.

Министр поблагодарила граждан, которые уже привились или скоро примут это решение, и тех, кто помогает врачам успешно пройти очередной сложный этап, надев маску и соблюдая другие установленные правила.

"Растущая волна пандемии COVID 19 сегодня является проблемой не только для здравоохранения, но и для общества в целом. Пришло время всем нам одинаково осознать серьезность проблемы и действовать сообща, чтобы спасти свою жизнь. Спасибо нашим врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу и каждому человеку, который принимает непосредственное участие в борьбе с COVID-19", - заявила министр.

Екатерина Тикарадзе подчеркнула, что при необходимости готова как рядовой врач бороться с пандемией.