Глава Минздрава Грузии заявила, что готова работать рядовым врачом в ковид-больнице

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе опубликовала заявление, в котором призвала население выполнить свой долг перед страной и привиться от коронавируса.
Министр отметила, что Грузия переживает пик четвертой волны COVID 19 и сектор здравоохранения максимально мобилизован.
"Грузия переживает пик четвертой волны COVID-19. Мобилизация сектора здравоохранения максимальная, но она не остановит распространение инфекции без участия каждого гражданина. В то время как более 30 семей каждый день теряют мать, отца, брата, сестру или ребенка, каждый из нас несет моральную ответственность за соблюдение установленных правил", - заявила Тикарадзе.
Министр поблагодарила граждан, которые уже привились или скоро примут это решение, и тех, кто помогает врачам успешно пройти очередной сложный этап, надев маску и соблюдая другие установленные правила.
"Растущая волна пандемии COVID 19 сегодня является проблемой не только для здравоохранения, но и для общества в целом. Пришло время всем нам одинаково осознать серьезность проблемы и действовать сообща, чтобы спасти свою жизнь. Спасибо нашим врачам, медсестрам, всему медицинскому персоналу и каждому человеку, который принимает непосредственное участие в борьбе с COVID-19", - заявила министр.
Екатерина Тикарадзе подчеркнула, что при необходимости готова как рядовой врач бороться с пандемией.
"Я готова как рядовой врач занять место среди вас в этой достойной битве. Еще раз прошу и призываю наших граждан выполнить свой гражданский долг перед нашей страной и семьей - сделать прививки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию! Сегодня у нас общий враг. Пусть каждый из нас внесет свой вклад в борьбу с COVID-19 и поддержит врачей!"- сказала министр.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 447 913 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от COVID-19 выздоровели 3 376 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 400 616 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 6084.
Согласно данным на 8 августа, всего в Грузии сделано 626 343 прививки. Обе дозы вакцины получили 194 449 человек.
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